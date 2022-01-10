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Медик назвал неприятное следствие дистанционного обучения детей

09:58
  • понедельник
  • 10 января 2022

Из-за дистанционки дети стали меньше двигаться

Вследствие перехода на дистанционную систему образования в период пандемии коронавируса возросло количество детей, страдающих от болей в спине. Об этом рассказал руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов.
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Медик пояснил, что из-за дистанционки дети больше сидят, меньше двигаются. В результате развивается мышечный дисбаланс и возникают боли в спине.

Чтобы избежать этого неприятного последствия, эксперт порекомендовал больше двигаться: выполнять базовый комплекс физических упражнений, в который входят отжимания, приседания, наклоны, подтягивания.

Для поддержания тонуса мышц хорошо, если ребенок занимается спортом, полезным для осанки: волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье, коньки.

Колесов отметил, что в настоящее время практически не найти человека, не испытывающего проблем с осанкой. Однако при незначительной проблеме можно корректировать нарушения при помощи гимнастики, истинные же искривления позвоночника требуют медицинской помощи.

Врач также указал, что в основном дефекты осанки носят наследственный характер: если у родителей имеется деформация позвоночника, скорее всего, она будет и у ребенка. Это чаще всего проявляется в период роста, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, рассказал Колесов РИА Новости.

Между тем в России разрешили вакцинацию от коронавирусной инфекции детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В обновленные рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник-М"), зарегистрированная в ноябре.

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