Названы победители кинопремии "Золотой глобус"

Лучшей картиной признана "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст

В США назвали лауреатов премии "Золотой глобус". В этом году церемония прошла в закрытом режиме, ее не показывали ни на телевидении, ни онлайн. Список победителей опубликован на сайте премии.

Лучшим драматическим фильмом признана картина "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Главные роли в нем сыграли Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и другие знаменитые актеры. Кэмпион также получила награду в номинации "Лучший режиссер".

Победителем в номинации "Лучшая комедия / мюзикл" стала "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Лучшим анимационным фильмом признан диснеевский мультфильм "Энканто".

Лучший иностранным фильм - японская драма "Сядь за руль моей машины".

Лучший сериал - "Наследники".

Награду в номинации "Лучшая женская роль в драме" получила Николь Кидман за картину Аарона Соркина "Быть ​​Рикардо". В этой же номинации, но в жанре "мюзикл/комедия" победила Рэйчйл Зеглер.

В номинации "Лучшая мужская роль в драме" победил Уилл Смит за фильм "Король Ричард". В комедии — Эндрю Гарфилд, сыгравший в "Тик-так… БУМ!".

"Золотой глобус" за лучшие роли в телесериале получили получили Кейт Уинслет ("Мейр из Исттаун") и Майкл Китон ("Ломка").

Лучшую музыку к фильму написал Ханс Циммер ("Дюна"), а лучшую песню - Билли Айлиш ("Не время умирать").

Премию за лучший сценарий получил Кеннет Брана (фильм "Белфаст").

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