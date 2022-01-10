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Возросло число пострадавших от отравления суррогатом в Югре

09:15
  • понедельник
  • 10 января 2022

Восемь человек скончались

Возросло число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе. Госпитализированы восемь человек, двое из пациентов – в крайне тяжелом состоянии.
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"В больницах Югры продолжается оказание медицинской помощи восьми пациентам из поселка городского типа Кондинское.    Состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое. Состояние еще троих тяжелое", - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По данным Следственного комитета, шестеро мужчин и две женщины скончались после употребления суррогатного алкоголя в поселке Кондинское. Возбуждено уголовное дело, задержаны владелец и продавец магазина, где продавался суррогат. Ранее сообщалось о госпитализации шести человек, передает РИА Новости.

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