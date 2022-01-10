ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в стране

09:37
  • понедельник
  • 10 января 2022

Очаги террористической угрозы нейтрализованы

Власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в стране, она находится под контролем. Очаги террористической угрозы нейтрализованы, сообщили в Комитете национальной безопасности республики.
Почти восемь тысяч человек задержаны в связи с беспорядками в Казахстане

"По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что все ранее захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены. Обеспечена безопасность стратегических объектов и мест хранения оружия. Зачистки возможных укрытий боевиков и участников массовых беспорядков продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация в Казахстане
Ситуация в Казахстане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.