Очаги террористической угрозы нейтрализованы

Власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в стране, она находится под контролем. Очаги террористической угрозы нейтрализованы, сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

"По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что все ранее захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены. Обеспечена безопасность стратегических объектов и мест хранения оружия. Зачистки возможных укрытий боевиков и участников массовых беспорядков продолжаются.

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