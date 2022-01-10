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Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города

09:31
  • понедельник
  • 10 января 2022

Власти хотят строить Москву вокруг людей, их желаний и потребностей

Сергей Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города. В блоге мэра появилось новое видео.

Мэр рассказал, что власти столицы хотят строить город вокруг людей, их желаний и потребностей – "от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса".

"Город, в центре которого – человек. Каждый житель Москвы. Удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город", - сказал мэр.

По словам Собянина, сделать Москву городом, в котором хочется жить, – амбициозная и непростая задача. Еще более сложная задача, чтобы сделать таковым каждый район, каждый московский двор, каждый дом. 

Тем не менее, у Москвы есть все, чтобы с этой задачей справиться, подчеркнул Собянин.

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