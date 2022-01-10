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Путин: в Казахстане использовались майданные технологии

11:24
  • понедельник
  • 10 января 2022

На агрессию необходимо было реагировать немедленно

При попытке госпереворота в Казахстане использовались так называемые майданные технологии. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на онлайн-встрече лидеров ОДКБ.
Токаев назвал эффективной миссию ОДКБ в Казахстане

Они обсуждают ситуацию в центральноазиатской стране, сообщает "ТВ Центр". Как отметил президент России, государства-участники Организации договора о коллективной безопасности столкнулись с беспрецедентным вызовом.

"Те люди, которые выступали по ситуации на газовом рынке - это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство - это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданные технологии, элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались группы боевиков, очевидно, прошедших подготовку за рубежом. Нападение на Казахстан явилось актом агрессии. Реагировать нужно было без промедления!" – отметил Путин.

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