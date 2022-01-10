Из Казахстана на родину эвакуировали более 1400 россиян

Помощь оказало Минобороны России

Самолётами Минобороны России из Казахстана переправили более 1400 наших соотечественников, пожелавших вернуться на родину. В Екатеринбург благополучно добралась спортивная юношеская команда в составе 14 человек, которая находилась в Казахстане на сборах. Военный борт из Алма-Аты доставил в подмосковный Чкаловский 100 российских граждан.

Паспортный контроль, выход на посадку - для наших туристов за последнюю неделю, пожалуй, это самый долгожданный момент - напоминает обычную жизнь, вселяет уверенность. В аэропорт Алматы они прибыли под защитой российских миротворцев. Также - под защитой - остаются все время.

Гражданские рейсы аэропорт Алма-Аты пока не принимает. Министерством обороны России организованы вывозные рейсы. Вернуться домой пожелали более тысячи россиян. Среди оставивших заявку есть и иностранцы. У Кости Бландо - двойное гражданство. Попасть на рейс помог российский паспорт. В Казахстане гостил у бабушки с дедушкой. Чувства, испытанные за несколько дней, описывает одним словом - страх.

"Интернета нет, информации нет, связи нет. Россия нам очень помогла", - рассказал он.

Посадочные места военного транспортника заполняются мгновенно. Да, вид из иллюминатора не у всех и рассадка непривычная, этот день каждому точно запомнится. Не смолкают мобильные телефоны - родные волнуются, заждались.

Через неполных четыре часа первый самолёт с россиянами на борту приземляется на военном аэродроме Чкаловский. На борту Ил-76 - граждане Российской Федерации. 100 пассажиров. Те, кто улетал в Казахстан на новогодние праздники, теперь дома. И в безопасности. Слаженная координация на летном поле - пассажиров уже ждут автобусы. Они обеспечат доставку к остановкам общественного транспорта.

Соотечественники заметно уставшие. Слишком много пришлось пережить за последние дни. Москвичи, супруги Нисамовы приехали в Казахстан по работе с трехмесячной дочкой. И с первого дня оказались в эпицентре событий.

"Страшно очень. Было много выстрелов, было много криков, шума, раскаленная обстановка войны, можно сказать. Из отеля только один раз выходили в аптеку и за детским питанием. Потому что малышке нужно кушать", - рассказала Мария Нисамова.

Чтобы зарегистрироваться на спецборт, достаточно было оставить заявку, позвонив в российское консульство. Только 9 января Казахстан покинул 1461 российский гражданин. Большинство доставлены в Москву, 14 российских граждан - в Екатеринбург.

Анастасия Мартынова, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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