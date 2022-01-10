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Сергунина рассказала о международных наградах Москвы в 2021 году

09:39
  • понедельник
  • 10 января 2022

Российскую столицу отметили на международном уровне в нескольких областях

В прошедшем 2021 году Москва была удостоена сразу нескольких крупных международных наград. Об этом в понедельник, 10 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Заммэра уточнила, что российскую столицу отметили на международном уровне в сфере цифровизации, туризма и развития креативных индустрий. Город оказался в пятерке лучших мегаполисов мира, получил крупнейшую туристическую премию World Travel Awards в двух номинациях и стал первым в истории креативным регионом года по мнению жюри Russian Creative Awards.

Также среди заметных событий 2021 года оказалась презентация гида "Мишлен" по столичным ресторанам. Московские проекты получили различные награды в области современных технологий.

Сергунина отметила, что 2021 год стал насыщенным в том числе с точки зрения экспертных оценок работы столичных властей. Ориентиром в этом направлении является современный, открытый и удобный мегаполис для каждого. Большое значение сегодня имеет цифровизация и внедрение новых технологий. Комплексные программы развития города охватывают все эти направления.

Хотя многое еще предстоит сделать, Москву уже относят к лидерам не только в России, но и на мировом уровне, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какие цифровые проекты в социальной сфере города удостоились наград в 2021 году.

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