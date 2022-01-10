Жертвами беспорядков в Казахстане стали 17 силовиков

В стране - общенациональный траур

Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем. Об этом в понедельник заявили в Комитете нацбезопасности республики. Правоохранители ликвидировали две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в беспорядках. В Алма-Ате и других городах освобождены все административные объекты. Власти приступили к восстановлению инфраструктуры. Число погибших правоохранителей выросло до 17. В Казахстане - общенациональный траур.

На государственных учреждениях приспущены флаги. В Казахстане сегодня день национального траура по погибшим в беспорядках. По официальным данным, в ходе столкновений были убиты 17 полицейских. Сотни человек ранены. Сейчас ситуация находится под контролем, заявили в Комитете национальной безопасности страны. Нейтрализованы очаги террористических угроз. Экстремисты и радикалы превратили мирные митинги в кровавый бунт, говорят очевидцы событий.

Вооруженные банды захватывали административные здания. Атаковали стратегические объекты. Действовали слаженно и скоординировано и это, заявил госсекретарь Казахстана, свидетельствует о тщательной подготовке к атаке. Число задержанных уже приближается к 8000, среди них много иностранных граждан.

На улицах Алматы - разграбленные магазины. Мародеры сжигали их, чтобы замести следы. А вот отделение банка. Не уцелели даже антивандальные банкоматы. Дороги перегорожены сгоревшими автомобилями. Дежурят усиленные наряды полиции, но местные жители до сих пор с опаской выходят из дома.

Продовольственные магазины начали работу. Предприниматели подсчитывают ущерб - товар растащили во время погромов. Цены взлетели, жалуются покупатели.

Эксперты не спешат делать прогнозы, сколько времени понадобится, чтобы вернуться к привычной жизни. Власти считают: в Казахстане сохраняется риск повторения террористических атак. Прокуратура начала досудебные расследования по фактам терактов и беспорядков.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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