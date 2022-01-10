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В Женеве стартовали переговоры России и США по безопасности

11:53
  • понедельник
  • 10 января 2022

Накануне состоялась предварительная встреча

В понедельник в Женеве начался основной раунд переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Дипломаты обсуждают проект соглашения, который ранее предложила Москва. Он предусматривает отказ от дальнейшего расширения НАТО, запрет на ведение военной деятельности возле границ нашей страны и размещение новых ракетных систем. Накануне в Женеве состоялась предварительная встреча, которая обозначила вектор переговоров.
"США не хотят третью мировую": что ждут от переговоров в Женеве

Официальным переговорам предшествовал деловой ужин. Это возможность прозондировать почву. Возглавляющий нашу делегацию замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал неформальную беседу "потрясающей", намекая, что основной раунд будет сложным. У России своя твердая позиция, на которой наша сторона и будет настаивать.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала с четкой позицией, которая содержит ряд элементов вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений просто не может быть", - сказал Рябков.

Ключевой пункт для Москвы - нерасширение НАТО на восток; невключение в него стран, входивших в состав СССР, кроме того, альянс должен вернуться на исходные позиции 1997 года, у российских границ недопустимо размещать ударные ракетные системы с минимальным подлетным временем.

7 декабря Владимир Путин в телефонном разговоре предложил коллеге Байдену предоставить письменные гарантии безопасности. Именно Соединенные Штаты - основная сила НАТО и центр принятия решений, потому все предложения направлены именно в Вашингтон. Позже наш МИД опубликовал проекты документов, гарантирующих безопасность для России со стороны США и НАТО.

Стоит напомнить - американский президент пообещал российскому коллеге, в частности, не вооружать Украину. Вместе с тем, в Госдепе неоднократно подчеркивали, что не оставят без защиты Киев. Из заявления, посвященного встрече в Женеве, следует, что США готовы обсуждать двусторонние отношения, но коллективной безопасности, то есть именно вопроса Украины, касаться не будут.

Украина для США – марионетка, сходятся во мнении эксперты. Большая территория в Европе, которую можно занять и укрепить свое влияние в регионе. На деле, принятие Киева в НАТО в прямом смысле дорогого стоит.

Переговоры в Женеве станут первым этапом серьезного диалога о новой глобальной системе безопасности. Российско-американские переговоры в ближайшие дни пройдут на разных площадках и в различных форматах. 12 января в Брюсселе - заседание Совета Россия-НАТО. Днем позже в Вене запланирована встреча по линии ОБСЕ.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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