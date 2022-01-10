В Женеве стартовали переговоры России и США по безопасности

Накануне состоялась предварительная встреча

В понедельник в Женеве начался основной раунд переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Дипломаты обсуждают проект соглашения, который ранее предложила Москва. Он предусматривает отказ от дальнейшего расширения НАТО, запрет на ведение военной деятельности возле границ нашей страны и размещение новых ракетных систем. Накануне в Женеве состоялась предварительная встреча, которая обозначила вектор переговоров.

Официальным переговорам предшествовал деловой ужин. Это возможность прозондировать почву. Возглавляющий нашу делегацию замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал неформальную беседу "потрясающей", намекая, что основной раунд будет сложным. У России своя твердая позиция, на которой наша сторона и будет настаивать.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала с четкой позицией, которая содержит ряд элементов вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений просто не может быть", - сказал Рябков.

Ключевой пункт для Москвы - нерасширение НАТО на восток; невключение в него стран, входивших в состав СССР, кроме того, альянс должен вернуться на исходные позиции 1997 года, у российских границ недопустимо размещать ударные ракетные системы с минимальным подлетным временем.

7 декабря Владимир Путин в телефонном разговоре предложил коллеге Байдену предоставить письменные гарантии безопасности. Именно Соединенные Штаты - основная сила НАТО и центр принятия решений, потому все предложения направлены именно в Вашингтон. Позже наш МИД опубликовал проекты документов, гарантирующих безопасность для России со стороны США и НАТО.

Стоит напомнить - американский президент пообещал российскому коллеге, в частности, не вооружать Украину. Вместе с тем, в Госдепе неоднократно подчеркивали, что не оставят без защиты Киев. Из заявления, посвященного встрече в Женеве, следует, что США готовы обсуждать двусторонние отношения, но коллективной безопасности, то есть именно вопроса Украины, касаться не будут.

Украина для США – марионетка, сходятся во мнении эксперты. Большая территория в Европе, которую можно занять и укрепить свое влияние в регионе. На деле, принятие Киева в НАТО в прямом смысле дорогого стоит.

Переговоры в Женеве станут первым этапом серьезного диалога о новой глобальной системе безопасности. Российско-американские переговоры в ближайшие дни пройдут на разных площадках и в различных форматах. 12 января в Брюсселе - заседание Совета Россия-НАТО. Днем позже в Вене запланирована встреча по линии ОБСЕ.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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