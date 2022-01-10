Год Водяного тигра: какие месяцы будут удачными

А какие - не очень

Согласно прогнозам астрологов, в наступившем году нас ждет много нового в образовании и медицине, а планеты выстроятся таким образом, что будут гармонизировать нашу личную жизнь и помогать прогрессу делах. Тем не менее есть удачные месяцы, а есть неудачные. Чего ждать, к чему готовиться - в интервью "ТВ Центру" рассказала астролог Вера Хубелашвили.

- Каким будет наступивший год, какой характер у этого тигра?

- Наступивший год Водяного тигра обещает нам много активностей. Тигр сам по себе достаточно динамичное, авторитарное, сильное, независимое, харизматичное животное. Это основные качества человека, который хочет, чтобы удача в этом году была на его стороне. Но это Водяной тигр. Водная энергия - всегда про интеллект, коммуникацию, мудрость. Поэтому все боевые качества тигра должны использоваться с умом. И тогда энергия года будет идти с вами плечо к плечу.

- Некоторые астрологи говорят, что январь - самый неблагоприятный месяц года. Почему и так ли это?

- Все не так печально. Я бы не стала делать ставку на тяжелую энергетику января. А вот если смотреть чуть позже, период примерно с февраля по апрель, это время я бы назвала не самым комфортным. На этот период я бы рекомендовала отказаться от путешествий. Это крайне неблагоприятный период для дальних перелетов и поездок.

- Какие месяцы еще будут неблагоприятны и для каких дел?

- В астрологии есть кармические периоды - периоды затмений. Их будет два. И один из них нас настигнет в конце апреля и до середины мая мы должны быть крайне аккуратны. И второй коридор затмений будет в ноябре. В эти периоды лучше не делать каких-то ярких, активных действий.

- Какие месяцы будут удачными?

- Вообще энергия в этом году более гармонична, более благосклонна к нам. Мир становится более дружелюбным. Год тигра – это еще такая особенная звезда приходит – "Путешествующая лошадь". Из названия понятно, что людей будет нести, удержать нас будет невозможно, мы все захотим драйва, путешествий.

Если брать лето, то сразу после коридора затмений энергия становится более комфортной – вторая половина мая и июнь. Но июнь и июль в плане финансовой энергетики обещает какие-то сложности и, может быть, какие-то большие расходы.

- Какие-то есть особенно удачные дни и для каких дел они подходят?

- 2022 год очень богат на хорошие возможности. Это год очень активный, заставляющий всех нас что-то сделать. Если вы будете в стороне, то, к сожалению, энергия пройдет мимо вас и даже самые благоприятные дни пройдут незамеченными.

- Каким-то знакам Зодиака, может, будет везти или наоборот неудачи их ждут в какие-то месяцы?

- У нас планета большой удачи - Юпитер. В этом году он наконец-то перешел в знак своей силы – знак Рыб. И сейчас он покровительствует двум стихиям – водной (Рыбы, Раки, Скорпионы) и земной (Козероги, Тельцы, Девы). Но Юпитер будет менять знак. В первой половине года он находится в Рыбах, собственно земным и водным знакам будет нести удачу. С мая по октябрь он будет благоволить огненным и воздушным знакам. Наконец-то мы можем почувствовать некоторое облечение, потому что 2022 год действительно наполнен многими переменами, но эти перемены, скорее, положительные.

По материалам утреннего канала "Настроение" (ТВ Центр").

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