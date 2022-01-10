Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах

Ожидаются снежные заносы

Высота сугробов в Москве превысит положенную для января норму. Синоптики считают, что к концу дня они вырастут до 35 сантиметров. С вечера воскресенья в столице уже выпало 10% месячной нормы осадков.

"В течение дня в столице ожидается дополнительно еще 5-8 миллиметров осадков при месячной норме 42 миллиметра, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров, что на 10 сантиметров больше положенного",- сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, самые сильные снегопады ожидаются с утра понедельника и вечером этого дня. Видимость на дорогах из-за этого ухудшится до 1-2 километров, ожидаются снежные заносы.

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