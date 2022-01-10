ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах

09:58
  • понедельник
  • 10 января 2022

Ожидаются снежные заносы

Высота сугробов в Москве превысит положенную для января норму. Синоптики считают, что к концу дня они вырастут до 35 сантиметров. С вечера воскресенья в столице уже выпало 10% месячной нормы осадков.
Москвичей предупредили о мощном снегопаде

"В течение дня в столице ожидается дополнительно еще 5-8 миллиметров осадков при месячной норме 42 миллиметра, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров, что на 10 сантиметров больше положенного",- сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, самые сильные снегопады ожидаются с утра понедельника и вечером этого дня. Видимость на дорогах из-за этого ухудшится до 1-2 километров, ожидаются снежные заносы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.