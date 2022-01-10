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Россияне назвали главные приоритеты 2022 года

10:26
  • понедельник
  • 10 января 2022

Работа оказалась на первом месте более чем у половины опрошенных

Главным приоритетом на 2022 год более чем у половины (59%) россиян, принявших участие в исследовании портала HeadHunter, является работа (можно было выбрать несколько вариантов).
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Второе место в перечне приоритетов заняло саморазвитие — его назвали 57% респондентов. Семья оказалась только на третьем месте (52%).

Также участники опроса называли в числе своих приоритетов здоровье (42%), хобби (26%), спорт (21%), друзей (9%). 3% опрошенных выбрали вариант "другое", уточнив, что имеют в виду путешествия и самого себя.

Оценивая завершившийся 2021 год, 26% сочли его лучше предшествовавшего 2020-го. Для 37% он, напротив, оказался хуже, 23% не заметили разницы.

На вопрос о своих позициях на рынке труда в 2022 году 35% ответили, что считают их позитивными, 17% — стабильными. Еще 34% дали отрицательную оценку, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, какие финансовые цели россияне ставят перед собой на 2022 год. Среди участников исследования 37% хотели бы нарастить свои доходы и сформировать или увеличить накопления. При этом лишь 12% опрошенных уже разработали план доходов-расходов в 2022 году.

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