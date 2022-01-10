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Опрос раскрыл планы российских школьников после девятого класса

10:41
  • понедельник
  • 10 января 2022

Больше половины собираются поступать в колледж или техникум

Среди учащихся девятых классов российских школ 60% поступают в средние специальные и профессиональные учебные заведения. Об этом в понедельник, 10 января, рассказали в Министерстве просвещения.
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По данным ведомства, за минувшие годы в российские колледжи и техникумы поступили 1,2 млн выпускников школ, которые выбирают в том числе и педагогические специальности.

Российская система среднего профессионального образования насчитывает 440 педагогических колледжей, в которых работают 2,3 тысячи современных мастерских с высокотехнологичным оборудованием. К 2025 году планируется увеличить число таких мастерских до 5000, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 24% россиян считают кратчайшим путем к успешному будущему получение технического или инженерного образования. Расходы на образование и развитие детей считают важной и приоритетной статьей расходов 87% участников исследования.

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