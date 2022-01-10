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Совет коллективной безопасности ОДКБ обсуждает ситуацию в Казахстане

10:52
  • понедельник
  • 10 января 2022

В сессии участвует Владимир Путин

Президент России Владимир Путин участвует во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.  Заседание созвано по инициативе Казахстана. Присутствуют также главы государств-членов организации - Армении, Белоруссии, Таджикистана. Киргизию представляет премьер-министр Акылбек Жапаров.
Власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в стране

Обсуждается ситуация в Казахстане. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал последние события попыткой государственного переворота. По его словам, налицо замысел формирования в Казахстане хаоса с последующим захватом власти. Беспорядки координировались из единого центра.

Токаев поблагодарил президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за своевременную помощь и боевое братство. Он подчеркнул, что для Казахстана важна не только военная, но и моральная поддержка партнеров по ОДКБ – обращение по вводу миротворцев поддержали все члены организации, передает ТАСС.

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