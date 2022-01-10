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Беспорядки в Казахстане не затронули работу Байконура

11:05
  • понедельник
  • 10 января 2022

Россия арендовала космодром у Казахстана до 2050 года

В Байконуре сохраняется спокойная обстановка, несмотря на охватившие Казахстан беспорядки. Об этом в понедельник, 10 января, рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Почти восемь тысяч человек задержаны в связи с беспорядками в Казахстане

Россия арендовала у Казахстана космодром Байконур до 2050 года. Как указал Рогозин в своем Telegram-канале, в городе Байконур и на космодроме сохраняется порядок и спокойствие.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. По последним данным, погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

10 января власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в стране, она находится под контролем. Очаги террористической угрозы нейтрализованы, сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

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