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Диетолог предложила способ избавиться от лишнего веса после праздников

11:53
  • понедельник
  • 10 января 2022

Длительные выходные нередко оборачиваются лишними килограммами

Длительные зимние праздники с обильными застольями нередко приносят лишние килограммы. О том, как избавиться от праздничного "жирка", рассказала диетолог, фитнес-тренер Арина Панкова.
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Эксперт отметила, что сбросить вес лучше всего помогут правильное питание и активность: пешие прогулки, скандинавская ходьба, пробежки, особенно по сугробам. В лесу можно забраться на холм или горку.

Хорошим средством избавления от лишних килограммов является любая зимняя активность: катание на лыжах, сноуборде, коньках.

При этом Панкова предупредила, что переключаться на более активный режим следует постепенно, без резких движений, особенно если человек не привык к нагрузкам. Заниматься можно ежедневно, но не больше часа в день, с учетом возможностей конкретного человека.

Диетолог подчеркнула в интервью радио Sputnik, что активность должна присутствовать в жизни постоянно, следует регулярно поддерживать форму, а не просто похудеть после Нового года и снова расслабиться.

Ранее каждый третий (33%) россиянин, принявший участие в опросе компании Hasttings, признался, что набирает вес в новогодние праздники. При этом 67% верят, что не поправятся.

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