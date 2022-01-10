Кардиолог предупредил о смертельно опасном осложнении после COVID-19

Коронавирус может оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу

Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к серьезным последствиям со стороны сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.

Как пояснил медик, COVID-19 способен оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу. У некоторых людей после коронавируса может наблюдаться сердечная недостаточность вследствие перенесенного воспаления сердечной мышцы — миокардита.

Шугушев сравнил это состояние с последствиями обширного инфаркта и рассказал, что средняя продолжительность жизни таких пациентов составляет всего пять лет.

При этом в настоящее время нет способов заранее выяснить, что у конкретного человека возникнут проблемы с сердцем после COVID-19, нельзя также однозначно сказать, почему поражается сердечная мышца после коронавируса, отметил эксперт. Такие поражения наблюдаются и у пожилых, и у молодых пациентов.

Шугушев подчеркнул в интервью радио Sputnik, что вакцинация остается самым действенным способом защиты от коронавируса, а в случае заражения вакцинированный человек перенесет болезнь легче.

Врачи медцентра Royal Brompton and Harefield hospital в Британии ранее выяснили, что COVID-19 у детей может привести к мультисистемному воспалению — опасному осложнению, похожему на сепсис.

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