Коронавирусом в России заболели еще 15830 человек

Вылечились 19890 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 15830 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 741 человек, выздоровели 19890 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2778. В Московской области за сутки заболели 1197 человек, в Санкт-Петербурге - 1419.

За весь период пандемии в стране выявлено 10666679 случаев инфекции. Умерли 316904 пациента. Выздоровели 9706802 человека.

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