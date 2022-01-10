Коронавирусом в России заболели еще 15830 человек

Вылечились 19890 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировано 15830 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончался за сутки 741 человек, выздоровели 19890 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2778. В Московской области за сутки заболели 1197 человек, в Санкт-Петербурге - 1419.
За весь период пандемии в стране выявлено 10666679 случаев инфекции. Умерли 316904 пациента. Выздоровели 9706802 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram