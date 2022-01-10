Токаев назвал эффективной миссию ОДКБ в Казахстане

По его словам, ОДКБ показала свою востребованность

ОДКБ показала себя как реально действующий механизм безопасности. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации в режиме видеоконференции.

"В целом хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация, как реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - сказал Токаев.

По его словам, события в Казахстане стали "переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт".

Токаев рассказал, что сейчас в Казахстане находятся более двух тысяч военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники. Они занимаются обеспечением безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов, пишет "Интерфакс".

Говоря о сроках завершения миссии ОДКБ, президент Казахстана заявил, что это произойдет сразу, как завершится антитеррористическая операция в стране. Он также подчеркнул, что миротворческая миссия организации – "успешная и эффективная".

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Позднее они переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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