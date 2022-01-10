Снегопад в Москве задержал вылет более 60 рейсов

Десятки рейсов и вовсе отменены

Сильный снегопад в столице стал причиной задержки и отмены более 60 рейсов. Самолеты не могут вылететь из трех московских аэропортов - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Ранее синоптики сообщили, что с вечера воскресенья в столице выпало 10% месячной нормы осадков. Сильные снегопады прогнозировали утром и вечером 10 января. На дорогах образовались снежные заносы, видимость во время снегопада не превышает 1-2 километров.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 11.15 мск понедельника, во "Внуково" задержаны десять рейсов задержаны. 16 рейсов задержаны в "Домодедово", один отменен. В "Шереметьево" отменены 24 рейса, задержан вылет десяти самолетов, передает РИА Новости.

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