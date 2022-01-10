Лукашенко призвал отправить военную технику в Таджикистан

Есть опасность переноса казахстанских событий в другие страны ОДКБ

После стабилизации обстановки в Казахстане надо казать помощь по линии ОДКБ и Таджикистану. Существует опасность переноса казахстанских событий в другие страны Организации Договора о коллективной безопасности, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном", - заявил Лукашенко во время онлайн-саммита ОДКБ.

Лукашенко напомнил, что после начала беспорядков в Казахстане страны ОДКБ направили в республику почти 200 рейсов с техникой. А Таджикистану лучше помочь сейчас, до того, как ситуация приобретет угрожающий характер – тогда государство само справится с проблемами. Лукашенко подчеркнул, что взгляды экстремистов устремлены не только на Казахстан, но и на Узбекистан, и другие республики, передает "Интерфакс".

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