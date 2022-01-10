Путин предложил ОДКБ принять меры против попыток внешнего вмешательства

Необходима готовность к событиям, подобным ситуации в Казахстане, подчеркнул президент

Государствам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), следует предпринять меры для противодействия попыткам внешнего вмешательства. С таким предложением в понедельник, 10 января, выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер на внеочередной видеоконференции лидеров стран Организации выступил за то, чтобы поручить комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности Организации.

Путин подчеркнул, что необходимо мобилизоваться, чтобы подобные ситуации в Казахстане события больше не застали членов ОДКБ врасплох, а также отметил важность готовности "дать отпор любым провокациям".

Наряду с этим президент России предложил подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил ОДКБ. Путин отметил, что во время беспорядков в Казахстане "решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразны".

Такой подход улучшил бы качество работы ОДКБ и сделал бы ее еще более эффективной, "хотя и так в целом нам жаловаться особо не на что", цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ОДКБ показала себя как реально действующий механизм безопасности и как авторитетная военно-политическая организация. Он назвал события в своей стране переломным этапом в развитии ОДКБ.

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