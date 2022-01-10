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Путин предложил ОДКБ принять меры против попыток внешнего вмешательства

12:21
  • понедельник
  • 10 января 2022

Необходима готовность к событиям, подобным ситуации в Казахстане, подчеркнул президент

Государствам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), следует предпринять меры для противодействия попыткам внешнего вмешательства. С таким предложением в понедельник, 10 января, выступил президент России Владимир Путин.
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Российский лидер на внеочередной видеоконференции лидеров стран Организации выступил за то, чтобы поручить комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности Организации.

Путин подчеркнул, что необходимо мобилизоваться, чтобы подобные ситуации в Казахстане события больше не застали членов ОДКБ врасплох, а также отметил важность готовности "дать отпор любым провокациям".

Наряду с этим президент России предложил подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил ОДКБ. Путин отметил, что во время беспорядков в Казахстане "решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразны".

Такой подход улучшил бы качество работы ОДКБ и сделал бы ее еще более эффективной, "хотя и так в целом нам жаловаться особо не на что", цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ОДКБ показала себя как реально действующий механизм безопасности и как авторитетная военно-политическая организация. Он назвал события в своей стране переломным этапом в развитии ОДКБ.

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