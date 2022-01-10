В Роспотребнадзоре скептически восприняли сообщения о "дельтакроне"

Говорить о новом штамме коронавируса преждевременно

Разговоры о возникновении нового штамма коронавирусной инфекции — “дельтакрон" — в настоящее время преждевременны. Такое мнение выразил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее появились сообщения, что группа ученых на Кипре обнаружила новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". Исследователи дали ему название "дельтакрон". Его выявили у 25 человек. 11 из них были госпитализированы, 14 не имели симптомов коронавируса.

Комментируя эти сообщения, Хафизов подтвердил, что 7 января в международную базу данных GISAID (обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса) были внесены данные 25 последовательностей так называемого нового варианта коронавируса.

Однако эксперт Роспотребнадзора отметил, что использует слово "вариант" в данном случае в кавычках, так как при более тщательном изучении пресловутые данные оказались похожи на лабораторную контаминацию — загрязнение одних образцов другими.

Хафизов пояснил, что несоблюдение правил работы в лаборатории способно привести к появлению такой "смеси" вариантов COVID-19. Если последующий анализ будет проводить недостаточно опытный специалист, результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов.

В связи с этим представитель Роспотребнадзора указал на преждевременность обсуждения свойств "нового штамма", призвав сначала удостовериться, о чем именно идет речь.

Хафизов также отметил, что другие лаборатории не обнаруживали чего -либо, подобному выявленным на Кипре образцам, сообщает РИА Новости.

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