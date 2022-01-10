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В Роспотребнадзоре скептически восприняли сообщения о "дельтакроне"

12:40
  • понедельник
  • 10 января 2022

Говорить о новом штамме коронавируса преждевременно

Разговоры о возникновении нового штамма коронавирусной инфекции — “дельтакрон" — в настоящее время преждевременны. Такое мнение выразил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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Ранее появились сообщения, что группа ученых на Кипре обнаружила новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". Исследователи дали ему название "дельтакрон". Его выявили у 25 человек. 11 из них были госпитализированы, 14 не имели симптомов коронавируса.

Комментируя эти сообщения, Хафизов подтвердил, что 7 января в международную базу данных GISAID (обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса) были внесены данные 25 последовательностей так называемого нового варианта коронавируса.

Однако эксперт Роспотребнадзора отметил, что использует слово "вариант" в данном случае в кавычках, так как при более тщательном изучении пресловутые данные оказались похожи на лабораторную контаминацию — загрязнение одних образцов другими.

Хафизов пояснил, что несоблюдение правил работы в лаборатории способно привести к появлению такой "смеси" вариантов COVID-19. Если последующий анализ будет проводить недостаточно опытный специалист, результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов.

В связи с этим представитель Роспотребнадзора указал на преждевременность обсуждения свойств "нового штамма", призвав сначала удостовериться, о чем именно идет речь.

Хафизов также отметил, что другие лаборатории не обнаруживали чего -либо, подобному выявленным на Кипре образцам, сообщает РИА Новости.

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