Лидеры стран-участниц ОДКБ обсудили события в Казахстане

О ситуации высказался и президент России

Международный терроризм и так называемые майданные технологии. События в Казахстане обсудили в понедельник на внеочередном заседании лидеры стран ОДКБ. Свою оценку самому масштабному кризису в современной истории центральноазиатской страны дал Владимир Путин. Он отметил, что беспорядки устроили хорошо подготовленные боевики, а государства Организации договора о коллективной безопасности столкнулись с беспрецедентным вызовом.

В начале заседания Совета коллективной безопасности - минута молчания. В память о погибших во время массовых беспорядков в Казахстане. Уже ясно: стихийными акциями по поводу роста цен на топливо то, что произошло в республике, не назовешь, отмечает Владимир Путин. Это был акт международного терроризма. Причем, развивалось все по уже знакомому сценарию - похожему, в частности, на украинский.

"Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, – это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие "майданным" технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, в том числе прошедших – очевидно, прошедших – подготовку в лагерях террористов за рубежом, их нападение на Казахстан, – а по сути это нападение на страну, на Казахстан, – по сути явилось актом агрессии", - сказал Путин.

ОДКБ, продолжает российский президент, показала, что умеет реагировать оперативно и решительно. В Казахстан были направлены силы объединенного миротворческого контингента организации. Это дало возможность восстановить в республике конституционный порядок и предотвратить угрозу безопасности страны.

"Мне президент Казахстана уже говорил в наших телефонных разговорах: люди, просто не переставая, звонили ему, просили и требовали защитить их от бандитов и террористов. Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился", - отметил Путин.

Президент Казахстана поблагодарил всех членов ОДКБ за помощь. И особенно - Россию, чьи вооруженные силы, по его словам, продемонстрировали высокую боевую готовность, слаженность и способность в ограниченное время обеспечивать доставку подразделений с техникой на огромные расстояния. Свои плоды дали и совместные учения, которые страны ОДКБ проводят регулярно. Говорил Касым-Жомарт Токаев также и про вмешательство извне, подчеркнув: за несколько дней республика пережила масштабнейший кризис, какого не было за всю 30-летнюю историю независимости страны.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Налицо формирование на нашей территории зоны хаоса, с последующим захватом власти. Алма-Ата и 9 областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от плана захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов. ОДКБ показало свою востребованность и эффективность, как авторитетная военно-политическая организация, это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - отметил Токаев.

Лидеры стран-участниц ОДКБ сошлись во мнении, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка раскачать ситуацию из-за рубежа. Глава Белоруссии, к примеру, вспомнил недавние события в своей стране после президентских выборов.

"Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем. За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан; не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно же, в этих странах были свои особенности, но общий подчерк виден", - сказал Александр Лукашенко.

Члены ОДКБ, конечно, сделают выводы, уверен Владимир Путин. Организацию необходимо развивать и дальше - в том числе в части политического взаимодействия. Так, чтобы любым провокациям оперативно и эффективно давался отпор.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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