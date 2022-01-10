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Собянин осмотрел новый амбулаторный корпус больницы в Коммунарке

14:52
  • понедельник
  • 10 января 2022

Там установлено самое современное оборудование

В Коммунарке в ближайшее время первых пациентов примет новый амбулаторный корпус, который создан на базе многопрофильной больницы. В понедельник клинику посетил мэр Сергей Собянин.

Площадь здания - восемь с половиной тысяч квадратных метров. Это первый медицинский центр на территории Троицкого и Новомосковского округов подобного уровня. Есть дневной стационар, отделения гемодиализа и онкологической помощи.

Установлено современное оборудование. За день там смогут принять около 500 человек. А при необходимости в клинику будут направлять и профильных пациентов из разных округов столицы, сообщает "ТВ Центр".

"Коммунарская больница, медицинский центр, к сожалению, из-за ковида в основном, перепрофилирован под ковид. Всего пролечено около 70 тысяч больных. Спасены тысячи и тысячи жизней людей. Надеюсь, что этот период закончится и эта уникальная клиника вступит уже в полном объеме уже в работу. Обслуживая и Новую Москву, и ближайшие районы, и будет один из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны. Поздравляю с вводом этого замечательного здания, который, я надеюсь, уже в первом квартале в полном объеме заработает", - отметил Собянин.

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