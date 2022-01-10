В центре Москвы могут закрыть бар после концерта группы "Моя Мишель"

В заведении не соблюдали социальную дистанцию

Бар "Мумий тролль" в центре Москвы могут закрыть на три месяца из-за нарушений антиковидных мер.

В ходе рейда инспекторы ОАТИ обнаружили, что во время выступления группы "Моя Мишель" посетители и сотрудники заведения находились без масок и не соблюдали социальную дистанцию, сообщает "ТВ Центр".

Теперь организаторам концерта грозит штраф до 300 тысяч рублей. Сумма может увеличиться до миллиона, если выяснится, что в результате нарушения санитарных мер кто-то заболел корнавирусом.

Такое же наказание коснётся и клуба. Впрочем, его работу могут просто приостановить на 90 суток.

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