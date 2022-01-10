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Пожарные спасли человека из горящего дома на севере Москвы

15:06
  • понедельник
  • 10 января 2022

Причина инцидента устанавливается

Одного человека спасли в понедельник ночью из пожара в жилом доме на севере столицы. Загорелась квартира на 11 этаже на Беговой улице. Пламя стремительно распространилось по помещениям, сообщает "ТВ Центр".

Когда оперативные службы прибыли на место, огнём были охвачены комната, кухня и балкон - всего 40 квадратных метров. Шесть человек были эвакуированы, в том числе и хозяина квартиры. По предварительным данным, он не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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