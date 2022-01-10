В Подмосковье мужчину поймали во время "закладки" наркотиков

Его арестовали

В подмосковной Шатуре арестовали 21-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 400 граммов наркотиков.

Молодой человек делал так называемые "закладки". С заказчиками связывался по интернету, после чего упаковывал нужное количество сильнодействующего вещества и присылал фотографию тайника.

Злоумышленника полицейские задержали в собственном подъезде. Он сразу признался в правонарушении. В ходе обыска были изъяты 60 свертков с различными наркотиками, сообщает "ТВ Центр".

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