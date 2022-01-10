В московском доме нарисовали плитку вместо укладки

Видео появилось в соцсетях

В многоэтажке на Ленинском проспекте пол наконец выложили плиткой. Казалось бы, дело элементарное. Но чтобы этого добиться, жильцам пришлось пройти несколько кругов административного ада. Началось всё с обычного ремонта, к которому управляющая организация отнеслась творчески. В буквальном смысле.

В одном из московских домов, где был запланирован капитальный ремонт, коммунальная служба нашла весьма интересный способ выполнения необходимых работ. Вместо того, чтобы положить в подъезде сбитую плитку, нашла мастера, который эту плитку нарисовал. Очень похоже на оригинал и даже весьма недорого.

Это видео облетело соцсети и сделало дом 43 на Ленинском проспекте действительно знаменитым.

"Нам меняли полностью электропроводку. Менялись стояки, менялись щитки. То есть, в принципе, сделано все хорошо. Просили их не выбрасывать эту плитку. Сказали, что если не вы, то мы сами ее положим, дабы сохранить какой-то вид. Сказали, что у вас будет ремонт - после нас сразу же и вам все восстановят", - говорит житель дома Сергей Кадин.

Однако прошло уже несколько месяцев, но ничего не изменилось. И тогда жильцы не выдержали и написали на портал "Наш город". В "Жилищнике" района "Гагаринский" к решению вопросу подошли творчески. Дыры в полу заделали, а потом пол раскрасили, да так, что отличить нарисованную плитку от настоящей было сложно.

А тем временем жители недоумевали. В доме уже 7 лет не было текущего ремонта, хотя по закону его должны проводить каждые 5 лет. А тут еще и разруха после капремонта. В поисках выхода и с просьбой привести подъезды в порядок они начали писать в разные инстанции.

"Фонд капитального ремонта пишет, что работы произведены в соответствии с проектно-сметной документацией. Замена, восстановление плитки, финишный ремонт проектно-сметной документацией не предусмотрен. А "Жилищник" пишет нам, соответственно, прямо противоположное. Что поскольку у вас идет капитальный ремонт, мы вообще не должны и не будем у вас делать текущий ремонт в доме", - рассказал председатель Совета дома Сергей Гусев.

Сколько бы еще пришлось писать чиновникам - неизвестно. Но видео, выложенное в сеть жителями, и обращение в СМИ все же помогли справиться с непонятной коллизией. В итоге управляющая компания объявила выговор виновному сотруднику. А плитку в подъездах пообещала восстановить весной или летом следующего года. Но про текущий ремонт в очередном ответе умолчала.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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