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Ненужный питомец: волонтеры помогли истощенной собаке в Подмосковье

15:22
  • понедельник
  • 10 января 2022

Животное было крайне запугано

В подмосковном городе Дрезна собаку от гибели спасало неравнодушие соседей. Хозяин держал своего питомца в нечеловеческих условиях: кормил только хлебом и избивал по любому поводу. Местные жители пытались достучаться до мужчины, но тот реагировал неадекватно. Пришлось обращаться к зоозащитникам.

Этот человек называет свою собаку образцовой. Утверждает, что у неё отменное здоровье и воспитана она в лучших традициях кинологической службы. Но доказывать это Вадим никому не собирается. Ни соседи, ни приехавшие на их вызов зоозащитники словам мужчины не верят. Обратились в полицию, чтобы хозяин пса показал состояние животного. Увиденное вызвало у активистов и неравнодушных соседей истерику.

Животное истощено и крайне запугано. Видно, что собака недоедает. Не исключено, что у четвероного имеются сопутствующие заболевания. Поэтому активисты предложили мужчине на месяц взять собаку к себе - вылечить и откормить. Вадим отказался. Неравнодушные соседи отказа не приняли и попытались вызволить питомца силой, называя его хозяина живодёром и садистом.

Что собака не здорова, подтвердил и ветеринар, которого вызвали полицейские. Он составил официальное заключение и тоже предложил отправить питомца на лечение. Вадима всё-таки удалось уговорить отдать пса на реабилитацию. Зоозащитники пообещали вернуть собаку полностью здоровой.

Для отчётности договорились регулярно направлять фотографии и видео каждого шага собаки на пути к выздоровлению.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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