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Самолет Red Wings выкатился за пределы ВПП в Белгороде

12:32
  • понедельник
  • 10 января 2022

Причины ЧП выясняет комиссия Росавиации

ЧП в международном аэропорту Белгорода: самолет авиакомпании Red Wings при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Рейс из Москвы приземлился в Белгороде в 10:47 мск.
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

"Да, при посадке пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП", - сообщили агентству ТАСС в экстренных службах. Там уточнили, что лайнер выкатился за пределы ВПП на 40 метров.

Самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings вылетел из Домодедово. На борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа. В справочной службе аэропорта Белгорода сообщили, что экипаж и пассажиры не пострадали. Причины ЧП выясняет комиссия Росавиации.

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