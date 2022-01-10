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"Пушкинскую карту" начнут принимать в кинотеатрах с февраля

13:01
  • понедельник
  • 10 января 2022

Предложение расширить действие карты выдвинул Владимир Путин

С февраля 2022 года действие "Пушкинской карты" будет расширено — ее держатели смогут посещать кинотеатры и смотреть российские кинофильмы. Об этом в понедельник, 10 января, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Минкульт подвел итоги проекта "Пушкинская карта" в 2021 году

Глава правительства уточнил, что карту будут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на эти цели можно будет потратить до двух тысяч рублей.

Мишустин подчеркнул востребованность "Пушкинской карты": за четыре месяца в программе приняли участие около 3,7 млн человек, сообщает РИА Новости.

"Пушкинскую карту" могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты изначально составлял три тысячи рублей, затем было решено увеличить его до пяти тысяч. На эти средства держатели карт могут посещать музеи, театры и другие учреждения культуры.

В период реализации проекта "Пушкинская карта" в 2021 году было куплено более 2,5 млн билетов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. В настоящее время к проекту присоединились более 3 тысяч учреждений культуры.

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