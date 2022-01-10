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Жителей столицы предупредили о метели и гололеде

13:02
  • понедельник
  • 10 января 2022

Автомобилистам напомнили об осторожности

Метель и гололед на дорогах – такая погода  ожидает москвичей в течение дня 10 января. МЧС напомнило жителям столицы об осторожности, особенно это касается автомобилистов.
На Чукотке метель парализовала работу общественного транспорта

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21:00 10 января в Москве сохранится сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Автомобилистам рекомендуют существенно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений - надо избегать. Пешеходам советуют обходить деревья и шаткие конструкции, а автовладельцам – не парковать поблизости свои машины, передает "Интерфакс".

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