Песков назвал срок оценок консультаций с США по гарантиям безопасности

Переговоры в Женеве продолжаются

Время давать оценки переговорам России и США по гарантиям безопасности пока не наступило. Об этом в понедельник, 10 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что переговоры в Женеве по данной теме продолжаются в настоящее время. По их завершении глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков даст свою оценку.

По мнению Пескова, "время оценок наступит через несколько часов", сообщает РИА Новости.

В Женеве ранее встретились замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча в формате ужина длилась более двух часов. Рябков назвал предварительную часть переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном потрясающей.

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