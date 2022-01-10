"Продавщица платьев из Ярославля": Малахов прошелся по Блиновской

Ему жалко времени, чтобы смотреть интервью с ней

Андрей Малахов жестко высказался о Елене Блиновской. Отвечая на вопрос, смотрел ли он интервью Ксении Собчак с ней, телеведущий назвал блогершу "продавщицей из Ярославля".

"Жалко тратить 1 час 45 минут на продавщицу свадебных платьев из Ярославля", – написал Малахов в своем инстаграме.

Блиновская в долгу не осталась. Она перепостила запись телеведущего в своем Инстаграме, сопроводив ее ироничным комментарием.

"Вау! Не знаю, кем работал Андрей в Апатитах, но это прям... ", - написала она.

Ранее Ксения Собчак выпустила интервью с Еленой Блиновской, в котором создательница "Марафона желаний", по мнению зрителей, вела себя странно. Так, за неудобный вопрос она пригрозила скинуть Собчак с лодки в холодную воду и "плюнуть в рожу" ей. После выхода интервью и неоднозначной реакции публики Блиновская начала ежедневно выкладывать в сторис инстаграма десятки видео с лестными отзывами о ее "Марафоне желаний".

Незадолго до выхода скандального интервью Ксения Собчак выпустила фильм, в котором она назвала Елену Блиновскую, а также Регину Тодоренко, Викторию Боню и других популярных блогеров "инфоцыганами".

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