Генсек НАТО выразил уверенность в реальности результативного диалога с Россией

Переговоры проходят "в духе доброй воли", заявил Столтенберг

Диалог между Россией и НАТО может быть результативным, хотя не следует исключать вероятность конфронтации. Об этом в понедельник, 10 января, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Накануне заседания Совета Россия — НАТО для обсуждения вопросов безопасности, запланированного на 12 января, Столтенберг заявил, что "можно договариваться с Россией", основываясь на его прежнем опыте переговоров.

Генсек НАТО назвал диалог "в духе доброй воли" важными усилиями, направленными на достижение политического решения и предотвращение военного конфликта.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что следует быть готовыми к желанию Москвы использовать силу и выбрать путь конфронтации, сообщает РИА Новости.

В Женеве ранее встретились замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча в формате ужина длилась более двух часов. Рябков назвал предварительную часть переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном потрясающей.

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