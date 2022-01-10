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Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе

13:41
  • понедельник
  • 10 января 2022

О телефонном разговоре условились на саммите ОДКБ

Президенты России и Таджикистана обсудили итоги внеочередной сессии ОДКБ в телефонном разговоре. Владимир Путин и Эмомали Рахмон условились о беседе во время заседания Совета коллективной безопасности, которое прошло в формате видеоконференции.

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Лидеры России и Таджикистана затронули некоторые вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане. Путин и Рахмон отметили, что помощь по линии ОДКБ в ответ на обращение казахстанского руководства была оказана своевременно и эффективно.

Президенты обсудили и проблему Афганистана. В частности, Путин и Рахмон рассмотрели обстановку на таджикско-афганской границе. Лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

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