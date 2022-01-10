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Кабмин подготовил концепцию развития детско-юношеского спорта в России

13:59
  • понедельник
  • 10 января 2022

Работа проведена по поручению главы государства

Федеральное правительство разработало концепцию развития детско-юношеского спорта в России. Об этом в понедельник, 10 января, рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
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Как уточнил премьер в ходе оперативного совещания со своими заместителями, документ был создан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Глава государства поставил задачу создать в каждом регионе страны все условия, чтобы дети и подростки могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов и педагогов. Важно, чтобы у них была возможность самим выбирать направление, по которому они будут развиваться и добиваться спортивных успехов, подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина рассказал, что концепцию будут воплощать в два этапа. в ближайшие три года планируется сформировать единое физкультурно-спортивное образовательное пространство для юных спортсменов, независимо от того, в каком клубе или секции они занимаются.

Наряду с этим планируется создать цифровую информационную систему, которая поможет контролировать деятельность спортивных детско-юношеских организаций.

Мишустин подчеркнул, что реализация данной концепции не только позволит воспитать у детей любовь к здоровому образу жизни, но поможет в целом улучшить ситуацию с физической культурой и спортом в стране, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее рассказал, что почти половина (свыше 46%) жителей страны хотя бы время от времени занимаются спортом. Матыцин также сообщил, что наиболее активное увеличение числа поклонников спорта наблюдается среди россиян среднего возраста.

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