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Кремль отказался регулировать соцсети после событий в Казахстане

13:58
  • понедельник
  • 10 января 2022

Подобных планов у властей нет

Социальные сети помимо добра несут и зло. Последние события в Казахстане показали, как важно вовремя принимать меры, чтобы это зло купировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - сказал журналистам представитель Кремля.

Тем не менее, подчеркнул пресс-секретарь президента, инициатив по регулированию соцсетей в России после казахстанских беспорядков в Кремле нет. В администрации президента России подобные планы не обсуждаются, приводит слова Пескова ТАСС.

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