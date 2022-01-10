ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе предложили обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян

14:23
  • понедельник
  • 10 января 2022

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц

В России необходимо ввести нулевую ставку налога на доходы физлиц для малообеспеченных граждан. Об этом в понедельник, 10 января, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Путину доложили о росте налоговых поступлений

По словам парламентария, представляющего ЛДПР, его партия предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения — чем больше получаешь, тем больше платишь. Несмотря на то, что прежние предложения не были поддержаны, ЛДПР намерена продолжить работу в данном направлении.

В частности, отметил Нилов, в партии считают необходимым снижать налоги для тех, кто получает мало — вплоть до обнуления ставки НДФЛ для тех, кто получает до 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

В Министерстве финансов России ранее заявили об отсутствии планов повышения налогов. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что в его ведомстве нет планов по повышению налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

С 2021 года в России ставка НДФЛ составляет 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год и 13% — для всех остальных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Налоговая
Налоговая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.