В Думе предложили обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц

В России необходимо ввести нулевую ставку налога на доходы физлиц для малообеспеченных граждан. Об этом в понедельник, 10 января, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, представляющего ЛДПР, его партия предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения — чем больше получаешь, тем больше платишь. Несмотря на то, что прежние предложения не были поддержаны, ЛДПР намерена продолжить работу в данном направлении.

В частности, отметил Нилов, в партии считают необходимым снижать налоги для тех, кто получает мало — вплоть до обнуления ставки НДФЛ для тех, кто получает до 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

В Министерстве финансов России ранее заявили об отсутствии планов повышения налогов. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что в его ведомстве нет планов по повышению налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

С 2021 года в России ставка НДФЛ составляет 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год и 13% — для всех остальных.

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