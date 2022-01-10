Роналду может покинуть "МЮ" ради "Барселоны"

Ранее форвард выступал за главных соперников каталонцев - мадридский "Реал"

Форвард сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может в ближайшем будущем сменить клуб, передает портал Sport.

Как сообщил источник издания, Роналду считает нынешнее положение "МЮ" нестабильным. Он также недоволен действиями главного тренера команды Ральфа Рангника.

Появилась информация о том, что агент футболиста Жорже Мендеш может начать вести переговоры с "Барселоной", которая сейчас активно ищет нападающего.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. Соглашение действует до конца сезона 2022/23. Ранее нападающий выступал за мадридский "Реал", с которым четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром в истории этого клуба (450 голов).

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