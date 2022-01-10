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Роналду может покинуть "МЮ" ради "Барселоны"

14:07
  • понедельник
  • 10 января 2022

Ранее форвард выступал за главных соперников каталонцев - мадридский "Реал"

Форвард сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может в ближайшем будущем сменить клуб, передает портал Sport.
Роналду побил мировой рекорд по голам (видео)

Как сообщил источник издания, Роналду считает нынешнее положение "МЮ" нестабильным. Он также недоволен действиями главного тренера команды Ральфа Рангника.

Появилась информация о том, что агент футболиста Жорже Мендеш может начать вести переговоры с "Барселоной", которая сейчас активно ищет нападающего.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. Соглашение действует до конца сезона 2022/23. Ранее нападающий выступал за мадридский "Реал", с которым четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром в истории этого клуба (450 голов).

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