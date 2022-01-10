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Медведчуку продлили домашний арест

14:22
  • понедельник
  • 10 января 2022

Соратники политика считают, что на суд было оказано давление

Как сообщил в понедельник депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политического совета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
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"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев", - написал в Telegram Кузьмин.

Он добавил, что такое решение, вероятно, было принято судом под давлением, при этом сотрудники офиса генерального прокурора не явились на заседание, что незаконно.

На Украине Медведчука обвиняют в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Сам политик считает уголовные дела против него сфабрикованными, а весь процесс - политическими репрессиями.

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