Медведчуку продлили домашний арест

Соратники политика считают, что на суд было оказано давление

Как сообщил в понедельник депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политического совета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев", - написал в Telegram Кузьмин.

Он добавил, что такое решение, вероятно, было принято судом под давлением, при этом сотрудники офиса генерального прокурора не явились на заседание, что незаконно.

На Украине Медведчука обвиняют в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Сам политик считает уголовные дела против него сфабрикованными, а весь процесс - политическими репрессиями.

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