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Европа испугалась ущерба от новых антироссийских санкций

14:31
  • понедельник
  • 10 января 2022

Часть стран ЕС против введения жестких ограничений

Мнения западноевропейских союзников США по поводу введения новых жестких санкций против России разделились. Часть стран ЕС беспокоит возможный экономический ущерб – как от этих ограничений, так и от ответных действий Москвы.
Bloomberg: новые санкции против России ограничат обмен рубля

По данным источников агентства Bloomberg, в европейских столицах, в частности, серьезно опасаются, что Россия после принятия нового пакета санкций, которые готовят в Вашингтоне, может прекратить поставки газа в Европу.

Аналитики издания считают, что в нынешней ситуации Вашингтону будет нелегко убедить европейских партнеров в необходимости ввода новых антироссийских ограничений. Белый дом намерен ограничить поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию.

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