Европа испугалась ущерба от новых антироссийских санкций

Часть стран ЕС против введения жестких ограничений

Мнения западноевропейских союзников США по поводу введения новых жестких санкций против России разделились. Часть стран ЕС беспокоит возможный экономический ущерб – как от этих ограничений, так и от ответных действий Москвы.

По данным источников агентства Bloomberg, в европейских столицах, в частности, серьезно опасаются, что Россия после принятия нового пакета санкций, которые готовят в Вашингтоне, может прекратить поставки газа в Европу.

Аналитики издания считают, что в нынешней ситуации Вашингтону будет нелегко убедить европейских партнеров в необходимости ввода новых антироссийских ограничений. Белый дом намерен ограничить поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию.

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