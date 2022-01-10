При реконструкции улицы в Калининграде обнаружили останки красноармейцев

СК начал доследственную проверку

Как сообщили в понедельник в пресс-службе управления Следственного комитета по Калининградской области, при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде были обнаружены останки красноармейцев.

В сообщении уточняется, что найдены оказались костные останки не менее трех человек и фрагменты армейского обмундирования.

"По данному факту следователями следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - добавили в пресс-службе.

Согласно данным регионального поискового отряда "Совесть", принадлежат останки бойцам Красной Армии, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

"Сотрудники следственного управления СК России по Калининградской области активно сотрудничают с поисковыми движениями, оказывая содействие в процессе раскопок и процедуре перезахоронения", - уточнили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram