ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При реконструкции улицы в Калининграде обнаружили останки красноармейцев

14:44
  • понедельник
  • 10 января 2022

СК начал доследственную проверку

Как сообщили в понедельник в пресс-службе управления Следственного комитета по Калининградской области, при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде были обнаружены останки красноармейцев.
Украина отказалась передать России останки советского разведчика

В сообщении уточняется, что найдены оказались костные останки не менее трех человек и фрагменты армейского обмундирования.

"По данному факту следователями следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - добавили в пресс-службе.

Согласно данным регионального поискового отряда "Совесть", принадлежат останки бойцам Красной Армии, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

"Сотрудники следственного управления СК России по Калининградской области активно сотрудничают с поисковыми движениями, оказывая содействие в процессе раскопок и процедуре перезахоронения", - уточнили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
На месте захоронения останков красноармейцев
На месте захоронения останков красноармейцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.