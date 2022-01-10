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Регионы получат полмиллиарда рублей на новую турпрограмму для школьников

14:41
  • понедельник
  • 10 января 2022

Задача программы – знакомить детей с историей родного края в минипутешествиях

Российские регионы получат 500 млн рублей на реализацию программы, которая направлена на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. Распоряжение о распределении средств и постановление о правилах их предоставления регионам подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Деньги будут направлены 18 субъектам Российской Федерации, которые реализуют специально разработанные туристические пакеты для детей школьного возраста. Среди таких регионов – Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская и Ярославская области.

В ходе оперативного совещания со своими заместителями Мишустин выразил надежду, что в наступившем году более 100 тысяч учащихся пятых-девятых классов смогут отправиться в поездки с одной или несколькими ночевками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях.

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено выстроить работу программы так, чтобы она охватила большее число регионов, а также чтобы как можно больше школьников смогли отправиться в культурно-познавательные поездки, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что с 18 января 2022 года в России начнутся продажи путевок в рамках нового этапа программы туристического кешбэка. Воспользоваться преимуществами программы и отправиться в поездку можно будет сразу же, с первого дня продаж, до 30 апреля включительно.

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