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Малахов предложил скинуться на ремонт квартиры Марины Хлебниковой

15:00
  • понедельник
  • 10 января 2022

Недвижимость пострадала при пожаре

Телеведущий Андрей Малахов предложил поклонникам певицы Марины Хлебниковой помочь с ремонтом квартиры звезды, пострадавшей при пожаре.
Пострадавшая от пожара Хлебникова вышла на связь с поклонниками

Видеообращение Малахова появилось в официальном Instagram Хлебниковой. Ведущий призвал "творить добро вместе" и поучаствовать в сборе денег на ремонт квартиры певицы.

Однако многие интернет-пользователи критически восприняли инициативу Малахова. Ведущему напомнили, что "маленько не очень красиво" просить денег у пенсионеров или представителей рабочего класса. В комментариях также выразили недовольство призывом помочь артистке, которая "заснула с сигаретой в руках и чуть не спалила весь дом".

Хлебниковой также предложили попросить помощи у других представителей шоу-бизнеса или обратиться в телепроекты на тему бесплатного ремонта.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел 18 ноября 2021 года. Возгорание началось с кровати Хлебниковой. Предварительно, певица уснула, не потушив сигарету. Пострадали два человека, включая саму артистку.

Хлебникову доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистке предстоит несколько операций, в том числе по восстановлению кожных покровов.

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