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Не менее 500 тысяч детей в России будут ежегодно обучать плаванию

14:46
  • понедельник
  • 10 января 2022

К 2024 году в каждой школе должен быть создан свой спортивный клуб

Согласно подготовленной правительством концепции развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. на которую ссылается ТАСС, не менее 500 тысяч детей планируется обучать плаванию ежегодно.
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"Обучение плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку в рамках межведомственной программы "Плавание для всех" не менее 500 тыс. детей (из числа детей, не умеющих плавать) ежегодно, начиная с 2022 года", - сказано в документе.

Там также говорится, что к 2030 году во всех регионах планируется внедрить образовательные программы по направлению "Спорт". Реализовываться они будут региональными центрами выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Кроме того, по концепции властей, к 2024 году в каждой школе должен быть создан свой спортивный клуб.

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