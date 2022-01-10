Блогера Даню Милохина выслали с Украины в Стамбул

Тиктокеру запретили въезд в страну

Российский блогер Даниил Милохин не смог объяснить украинским пограничникам цель своего приезда в страну. Поскольку тиктокер прибыл на Украину из Стамбула, его отправили обратно в турецкий город.

"Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", - приводит слова источника в правоохранительных органах издание "Украинская правда".

На страницу 20-летнего блогера в TikTok подписаны более 16 миллионов пользователей, также более 3,6 миллиона подписчиков у Милохина в Instagram. В этой соцсети блогер и сообщил 9 января, что ему запретили въезд на Украину. В прошлом году российский Forbes поместил Милохина на 6-е место в списке наиболее высокооплачиваемых тиктокеров.

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