Коронавирусом заразились 20 хоккеистов клуба КХЛ

А также пять тренеров и один представитель команды

Матч Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" не состоится, сообщили в пресс-службе КХЛ. Игра должна была пройти в понедельник.

"Ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды)", - уточняется в сообщении.

Решение о возможности проведения данного матча позднее лига примет дополнительно. Во вторник КХЛ проведет совещание с клубами об эпидемиологической ситуации.

Ранее СМИ писали, что регулярный чемпионат может быть приостановлен.

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